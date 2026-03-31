رئيس مجلس واسط يلغي تعيين المحافظ ويعيّن نفسه محافظاً

شفق نيوز- واسط

أفاد رئيس كتلة خدمات النيابية، محمد جميل ‏المياحي، مساء اليوم الثلاثاء، بقيام رئيس مجلس محافظة واسط بإلغاء ‏تعيين المحافظ الحالي وتعيين نفسه محافظاً.‏

وقال المياحي، وهو المحافظ السابق لواسط، في تدوينة على "فيسبوك"، أطلعت عليها شفق نيوز، ‏إنه في "تصرف غير قانوني قام رئيس مجلس المحافظة بدعوة ‏عدد من الأعضاء الى منزله على وجبة عشاء في قضاء الزبيدية ‏ومن ثم ذهب معهم لبناية قائمقامية الزبيدية يدعي انه عقد جلسة ‏فيها للمجلس الساعة 10 ليلاً"، بحسب قوله.

وأضاف أن "رئيس المجلس قام بتنصيب نفسه محافظاً والغاء ‏قرار تعيين المحافظ المنتخب الحالي، في تصرف لا يمت ‏للقانون ولا للعمل الاداري والمهني ولا السياسي".

وأوضح المياحي، أنه "سيكون للقضاء كلمة الفصل في هذه ‏الممارسات التي عاثت بالحكومات المحلية الفساد والدمار ‏وسنبين من عمل ودفع على ذلك".

وطالب أهالي واسط ومدينة الكوت بأن يكون لهم موقف "‏بمحاسبة كل من يعمل على اعادة المحافظة إلى المربع الأول".

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد أصدر مرسوماً ‏جمهورياً بتعيين هادي مجيد كزار الهماشي محافظاً لواسط، خلفاً ‏للمحافظ المستقيل محمد جميل المياحي وتسليمه المرسوم رسمياً في ‏‏29 تموز/ يوليو 2025، بعد حادثة حريق "مول الكوت".