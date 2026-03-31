رئيس مجلس واسط يلغي تعيين المحافظ ويعيّن نفسه محافظاً
شفق نيوز- واسط
أفاد رئيس كتلة خدمات النيابية، محمد جميل المياحي، مساء اليوم الثلاثاء، بقيام رئيس مجلس محافظة واسط بإلغاء تعيين المحافظ الحالي وتعيين نفسه محافظاً.
وقال المياحي، وهو المحافظ السابق لواسط، في تدوينة على "فيسبوك"، أطلعت عليها شفق نيوز، إنه في "تصرف غير قانوني قام رئيس مجلس المحافظة بدعوة عدد من الأعضاء الى منزله على وجبة عشاء في قضاء الزبيدية ومن ثم ذهب معهم لبناية قائمقامية الزبيدية يدعي انه عقد جلسة فيها للمجلس الساعة 10 ليلاً"، بحسب قوله.
وأضاف أن "رئيس المجلس قام بتنصيب نفسه محافظاً والغاء قرار تعيين المحافظ المنتخب الحالي، في تصرف لا يمت للقانون ولا للعمل الاداري والمهني ولا السياسي".
وأوضح المياحي، أنه "سيكون للقضاء كلمة الفصل في هذه الممارسات التي عاثت بالحكومات المحلية الفساد والدمار وسنبين من عمل ودفع على ذلك".
وطالب أهالي واسط ومدينة الكوت بأن يكون لهم موقف "بمحاسبة كل من يعمل على اعادة المحافظة إلى المربع الأول".
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد أصدر مرسوماً جمهورياً بتعيين هادي مجيد كزار الهماشي محافظاً لواسط، خلفاً للمحافظ المستقيل محمد جميل المياحي وتسليمه المرسوم رسمياً في 29 تموز/ يوليو 2025، بعد حادثة حريق "مول الكوت".