رئيس مجلس صلاح الدين يلوّح بمقاضاة الأعضاء المقاطعين للجلسات: استعدوا للعقوبات

شفق نيوز- صلاح الدين

لوّح رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، يوم الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء المجلس المقاطعين للجلسات، مؤكداً أن استمرار غيابهم أدى إلى تعطيل عمل المجلس وتأخير حسم ملفات خدمية وتنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقال الصميدعي، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "مقاطعة عدد من أعضاء المجلس للجلسات خلال الفترة الماضية، تسببت في عدم اكتمال النصاب القانوني، ما حال دون انعقاد الجلسات الرسمية وممارسة المجلس مهامه الرقابية والتشريعية والخدمية".

وأضاف أن "هذا التعطيل انعكس سلباً على مصالح المواطنين وأدى إلى تأخير مناقشة وإقرار العديد من القضايا المهمة"، داعياً جميع أعضاء المجلس إلى "تغليب المصلحة العامة والعودة إلى ممارسة دورهم الدستوري والقانوني من خلال الحضور والمشاركة الفاعلة في الجلسات".

وأوضح الصميدعي أن "الخلاف القائم داخل المجلس سياسي بحت برز بعد تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب المحافظ"، مبيناً أن "المجلس انقسم إلى كتلتين، إحداهما مؤيدة للحكومة المحلية والأخرى معارضة تحت مسمى كتلة أبناء محافظة صلاح الدين".

وأكد أن "الخلافات السياسية لا ينبغي أن تنعكس على مصالح المواطنين"، مشيراً إلى أن "رئاسة المجلس أجرت اتصالات متكررة مع الأعضاء المقاطعين لحثهم على العودة إلى الجلسات، إلا أن تلك المساعي لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن".

وأشار إلى أن "اختيار محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان جاء وفق التوافقات السياسية ونتائج الانتخابات، لكونه حصل على أعلى الأصوات"، مؤكداً أن "استمرار تعطيل جلسات المجلس يضعف الدور الرقابي للمجلس ويمنعه من متابعة أداء الحكومة المحلية ومحاسبة المسؤولين عند وجود أي تقصير".

وبيّن الصميدعي أن "قانون المحافظات يلزم عضو مجلس المحافظة بأداء واجباته بوصفه مكلفاً بخدمة عامة"، معتبراً أن "التغيب المتعمد عن الجلسات قد يندرج ضمن المخالفات القانونية المنصوص عليها في المادة (331) من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أن "رئاسة المجلس قد تضطر إلى مخاطبة الادعاء العام وتحريك شكوى بحق الأعضاء المتغيبين في حال استمرار المقاطعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة عمل المجلس إلى مساره الطبيعي".

وفيما يتعلق بمحاولات الحل، أكد الصميدعي أن "العلاقة الشخصية مع الأعضاء المقاطعين ما تزال قائمة، وأجريت لقاءات وحوارات معهم خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق مبدئياً على حضور جلسة للمجلس، إلا أني تلقيت اتصالاً في يوم انعقادها يفيد بعدم حضورهم بسبب اعتراضات من أحد أعضاء الكتلة المعارضة".

وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين بأغلبية الأعضاء، يوم الخميس 19 شباط/فبراير الماضي، على انتخاب هيثم الزهوان رئيساً جديداً للحكومة المحلية خلفاً للمحافظ السابق بدر الفحل الذي انتقل لعضوية مجلس النواب.

وكان المجلس قد حدد في يوم 12 من شهر شباط/فبراير الماضي عقد جلسة مخصصة لانتخاب المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الزهوان حصد خلال الجلسة المخصصة 9 أصوات من أصل أعضاء المجلس الحاضرين، بينما لم يحصل المتنافسون الباقون على أي شيءٍ.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد اعتبر، في جلسة استثنائية عقدها في التاسع من شهر شباط/فبراير الجاري، رئيس الحكومة المحلية "بدر الفحل" مستقيلا من منصبه بعد تأديته اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب، والإبقاء على هاشم عزاوي أحمد محافظاً بالوكالة.