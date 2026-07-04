رئيس لجنة الأمن في مجلس ديالى يتهم المحافظ باستغلال سلطته "لترهيب" بلدية بعقوبة

شفق نيوز- ديالى

اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ديالى رشاد خالد التميمي، يوم السبت، محافظ ديالى عدنان الشمري باستغلال حمايته من ضباط ومنتسبين لترهيب مديرية بلدية بعقوبة وموظفيها، مطالباً قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد التميمي بفتح تحقيق في المداهمة.

وذكر رشاد التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استخدام محافظ ديالى لعناصر حمايته من ضباط ومنتسبين وزجهم في صراعاته ومصالحه الشخصية لترهيب مديرية بلدية بعقوبة وموظفيها يمثل قمة الاستغلال السيئ للسلطة وانحرافاً خطيراً بالواجب العسكري والأمني".

وأضاف أن "تحويل هؤلاء المنتسبين إلى أدوات لتنفيذ مداهمات واقتحامات ضد الدوائر الرسمية بقوة السلاح ودون أي أوامر قضائية يعد إساءة بالغة لكرامة البدلة العسكرية وتوريطاً متعمداً لهم في مخالفات قانونية جسيمة لتنفيذ رغبات وإملاءات غير رسمية".

وطالب التميمي من "قائد شرطة ديالى بفتح تحقيق عاجل وموسع مع الضباط والمراتب كافة الذين اشتركوا في هذه المداهمة وانصاعوا لأوامر شخصية تخالف السياقات القضائية بشكل عاجل وفوري".

وكانت قوة قادمة من بغداد قد داهمت بلدية بعقوبة يوم الاثنين الماضي (29 حزيران/ يونيو 2026)، وذلك بعد ساعة من صدور قرار محافظ ديالى عدنان الشمري بإعفاء مدير بلدية بعقوبة محمد عبد أحمد من منصبه بناءً على طلبه.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز في حينها، بأن طلب الإعفاء جاء بعد ضغوط سياسية، مشيرة إلى أن نواباً ومسؤولين طالبوا، منذ نحو شهر، بالكشف عن ملفات فساد في المديرية.