رئيس ديوان الوقف السني الجديد: لا تزجونا بالحسابات الانتخابية والمناكفات الحزبية

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس ديوان الوقف السني الجديد، عامر شاكر الجنابي، مساء اليوم الخميس، رسالة إلى القوى السياسية في أول بيان له بعد تكليفه برئاسة المنصب وكالة من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وذكر الجنابي في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز أنه على "جميع القوى السياسية، أن تفسح المجال لديوان الوقف السني ليؤدي رسالته بحرية واستقلال، بعيداً عن ضغوط المصالح والمكاسب، وأن يتوقفوا عن محاولات زجه في الحسابات الانتخابية أو المناكفات الحزبية".

كما تعهد الجنابي بـ"نشر الوسطية، ونبذ التطرف، وترسيخ دور الديوان في دعم الوحدة الوطنية، وحماية السلم الأهلي بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي".

هذا وقرر السوداني، في وقت سابق من اليوم، إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان محي الخزرجي من مهامه استناداً إلى كتاب من المجمع الفقهي العراقي، وتكليف الجنابي لتولي منصب رئيس الديوان وكالة لمدة ستة أشهر.