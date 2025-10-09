رئيس ديوان التأمين: لكل عراقي حق المطالبة بالتعويض عن حوادث السيارات

شفق نيوز- بغداد

أكدت رئيس ديوان التأمين العراقي إسراء صالح، يوم الخميس، أن لكل مواطن عراقي الحق في التأمين على حياته من خلال الديوان، خاصة حوادث السيارات، موضحة أن التأمين الإلزامي على الوقود يتيح للمواطن المطالبة بالتعويض في حال الإصابة أو الوفاة.

وقالت صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "التأمين يشمل جميع فئات المجتمع والأعمال، ويتضمن تأمين الحوادث والسفن والطيران والحياة، سواء كان الشخص موظفاً أو غير موظف"، مبينة أن "الغاية من التأمين هي تجنب الضرر وتعويض المتضررين".

وأضافت أن "هناك تأميناً إلزامياً على حوادث السيارات يكون ضمن الوقود، ومن حق أي مواطن يتعرض إلى حادث — سواء أدى إلى إصابة أو وفاة — أن يطالب شركة التأمين الوطنية في منطقة الخلاني ببغداد بالتعويض، إذا كان الحادث ناجماً عن تصادم أو انقلاب أو احتراق مركبة، شرط أن لا تتجاوز مدة المطالبة سنة واحدة من تاريخ الحادث".

وأشارت رئيس الديوان إلى أن "قسط التأمين في العراق لعام 2024 بلغ 418 مليار دينار، من بينها 10.5 مليارات دينار لحوادث السيارات".