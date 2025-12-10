رئيس خلية الأزمات يصل كركوك لمتابعة أزمة السيول: سنبقى حتى استقرار الوضع

شفق نيوز- كركوك

أكد رئيس خلية الأزمات في رئاسة الوزراء، الفريق الركن جعفر البطاط، مساء اليوم الأربعاء، أن الخلية تعمل على معالجة موجة السيول التي ضربت عدداً من مناطق محافظة كركوك وتسببت بتضرر جسور وقطع طرق حيوية، مشدداً على بقاء خلية الأزمات في المحافظة حتى ضمان استقرار الوضع هناك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس خلية الأزمات في رئاسة الوزراء، الفريق الركن جعفر البطاط،، وصل إلى محافظة كركوك، وعقد اجتماعاً موسعاً مع الحكومة المحلية والدوائر الخدمية والهندسية والجهات الأمنية المعنية بملف الفيضانات".

وقال البطاط خلال الاجتماع إن "توجيهات رئيس الوزراء تتضمن فتح مقر مسيطر في كركوك ليكون غرفة عمليات مركزية تُعنى بملف السيول"، مؤكداً أن "وجوده في المحافظة يأتي بهدف السيطرة على تدفق المياه، ومراقبة مسارات السيول، وتقليل المخاطر على المواطنين والممتلكات العامة".

وأشار البطاط إلى أن "الجسور التي خرجت من الخدمة نتيجة الفيضانات، ومن ضمنها الجسور الرابطة بين مناطق كركوك وصلاح الدين، ستكون ضمن أبرز أولويات فريقه"، مبيناً أن "الخلية ستُشرف بشكل مباشر على تقييم الأضرار، وإعادة التأهيل، وفتح الطرق الحيوية بالسرعة الممكنة، لما تمثله من شريان مهم لحركة النقل والتجارة بين المحافظات".

وشدد البطاط على أن "عمل خلية الأزمات يتضمن توحيد جهد الدولة في إدارة الأزمة، من خلال تنسيق عمل الوزارات المختصة وفرق الدفاع المدني والدوائر البلدية والموارد المائية والجهات الساندة".

وأكد أن "مواجهة السيول تتطلب عملاً مشتركاً وسريعاً، خاصة في ظل استمرار مخاطر الأمطار وارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق".

وأوضح البطاط أن "فرق الطوارئ في المحافظة ستواصل انتشارها على الطرق والجسور والوديان المعرضة للفيضانات"، مبيناً أن "الخلية تعمل على تعزيز الجهد اللوجستي والفني لضمان سرعة احتواء أي طارئ قد يحدث خلال الساعات والأيام المقبلة".

وختم البطاط بالقول إن "الحكومة الاتحادية تتابع الملف عن كثب، وأن خلية الأزمات ستبقى في كركوك لحين ضمان استقرار الوضع وانتهاء المخاطر المتعلقة بالسيول".

وكان مصدر محلي في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن السيول الجارفة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية أدّت إلى خروج الجسر الرئيس الرابط بين طوز خورماتو ومحافظة كركوك عن الخدمة بشكل كامل، ما تسبب بشلل حركة المرور وإغلاق الطريق الحيوي الذي يربط القضاء بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة أمس تسببت بارتفاع منسوب المياه في وادي طوز، مما أدى إلى تضرر الهيكل الإنشائي للجسر وانهيار أجزاء منه، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية والبلدية إلى إغلاق الطريق فوراً حفاظاً على سلامة المواطنين".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني والجهات الخدمية تواصل أعمالها منذ ساعات الفجر لتقييم حجم الأضرار، فيما تم تحويل مسار المركبات إلى طرق بديلة، رغم صعوبتها وبعدها، ما أدى إلى ازدحامات وتأخير في حركة التنقل بين طوز خورماتو وكركوك".

وأشار المصدر إلى أن "خروج الجسر عن الخدمة يهدد بانقطاع الإمدادات بين القضاء والمحافظة ويؤثر على حركة التجارة ونقل البضائع"، مؤكداً أن "السلطات المحلية خاطبت الجهات المعنية في المحافظة ووزارة الاعمار والاسكان للإسراع في إرسال فرق فنية متخصصة للبدء بأعمال الصيانة وإعادة فتح الطريق بأقرب وقت ممكن".