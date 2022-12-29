رئيس حكومتها المحلية: لا توجد أي شكاوى ضد القوات الأمنية في كركوك

شفق نيوز/ رأى رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، يوم الخميس، بأنه لا توجد أي شكاوى ضد القوات الأمنية، وأنها تتعامل بمهنية وبشكل قانوني مع المكونات كافة بالمحافظة.

جاء ذلك في كلمة له خلال المهرجان التأبيني لأهالي كركوك بمناسبة ذكرى إغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، والجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية استهدفتهما لدى خروجهما من مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020.

وقال الجبوري خلال الكلمة، "اليوم اثبت القوات المسلحة الرسمية بكل صنوفها انها داعمة للقانون وتتعامل بشكل قانوني مع كل المكونات في كركوك، ولذلك نالت ثقة الجميع خلال الفترة الماضية"، مضيفا أنه "لا توجد شكاوى على القوات الامنية في كركوك".

وذكر أيضا أن "الجميع يعرف مقدار الخدمات التي قدمت في هذه المدينة، وهي استحقاق، والكل يعرف مدى عدالة التوزيع وتأثير الخدمات بدلا ما كانت نصف المدينة تحت احتلال الإرهاب فاليوم أصبحت مدينة يُشار لها بالبنان والاهم من ذلك يشار الى تعايش أهلها".

يأتي هذا في وقت يشكو سكان بالمحافظة من تراجع مستوى الخدمات، وانعدام المشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية في كركوك بسبب تفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.