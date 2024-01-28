رئيس حكومة البصرة يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة (وثيقة)

شفق نيوز/ دعا محافظ البصرة اسعد العيداني، يوم الأحد، أعضاء مجلس محافظة البصرة، لعقد الجلسة الأولى من الدورة الرابعة للمجلس، يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في وثيقة موقعة من العيداني، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة، واشارة إلى ما جاء بكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / مجلس المفوضية ذي العدد خ / 24 / 87 في 2024/1/23 ومرفقه النتائج النهائية المصادق عليها للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس محافظة البصرة والتي تبدأ بالتسلسل (1 أسعد عبد الامير عبد الغفار مهاوي العيداني) وتنتهي بالتسلسل (23 نائل غانم عزيز حنا ساكو) واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إلينا اقتضى إبلاغ أعضاء المجلس آنفاً للحضور يوم الثلاثاء المصادف 30 كانون الثاني 2024، في تمام الساعة الثالثة عصراً في مبنى حكومة البصرة المحلية لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة".