رئيس الوزراء يعلن تشكيل لجنة طوارئ لمعالجة تلوث الهواء في بغداد

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توجيهاته يوم السبت، بتشكيل لجنة وزارية متخصصة لمعالجة مشكلة تلوث الهواء في سماء العاصمة بغداد، على أن تقدم توصياتها خلال يومين.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مستشار وزارة البيئة، وعضوية كل من مستشار وزارة النفط وممثلين عن وزارة الكهرباء، والوكيل الفني لأمانة بغداد، ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى، لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها.

وشدد السوداني، على وجوب وضع حلول جذرية للمشكلة، ودراسة الأمر من جميع جوانبه، على أن تقدم اللجنة تقريرها الخاص بالموضوع خلال يومين اثنين.

وأمس الجمعة، عادت رائحة الكبريت الكريهة والسماء الضبابية لتسيطر على أجواء بغداد، حيث اشتكى السكان من انتشار دخان كثيف يغطي المدينة منذ أيام.

كما غطى الدخان مناطق شمال بغداد وصولًا إلى محافظة ديالى وعند حدود اقليم كوردستان، دون معرفة المصدر، مما دفع المواطنين للمطالبة بحلول عاجلة لتجنب الأمراض الخطيرة الناتجة عن هذا التلوث.

وأرجع مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، أسباب انتشار رائحة الكبريت في سماء العاصمة بغداد بشكل متكرر الى استخدام نفط عالي الكبريت في محطات توليد الكهرباء، كما حذّر من أن هواء بغداد، خاصة خلال الأيام الأخيرة، بات محمّلاً بمواد خطرة تهدد صحة الأطفال وكبار السن، واشار الى أن بغداد تسجل لأول مرة نسبة تلوث في الهواء تصل إلى 515%