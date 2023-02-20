رئيس الوزراء العراقي يوجه بإنهاء ملف دار الأوبرا المتعطل

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بإنهاء ملف دار الأوبرا "المتعطل" في العاصمة بغداد.

وقال مكتب السوداني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير ترأس ، اليوم، اجتماعاً ناقش مشروع تشييد دار الأوبرا المتعطل منذ عام 2013.، ووجه بضرورة إنهاء هذا الملف وإيلائه الأهمية التي تتناسب مع الدور الثقافي والمكانة الرمزية لهذا المشروع، ولتمكين الفرقة السمفونية العراقية من الإسهام الأوفر بوصفها نافذة للتعبير الثقافي والفني.

واطلع رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، على أهمّ المشاكل والمعوقات التي واجهت المشروع، ووجه الجهات ذات العلاقة بتهيئة المتطلبات الإجرائية وإدراجه بخطة المشاريع التي تتبناها الحكومة ضمن موازنة العام الحالي.

وحضر اللقاء؛ وزير التخطيط، ووزير الثقافة، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية، والمديرون العامّون في وزارة الثقافة.