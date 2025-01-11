رئيس الوزراء العراقي يعزي برحيل صاحب مقهى الشابندر

شفق نيوز/ قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، تعازيه بوفاة الحاج محمد كاظم الخشالي، الشخصية الاجتماعية البارزة وصاحب مقهى الشابندر، الذي يعد علامة فارقة في تاريخ الثقافة العراقية.

وقال السوداني في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الفقيد يمثل حالة عراقية متميزة، إذ جمع بين الأثر الاجتماعي والرمزية الثقافية. كما كان مثالاً للصبر والتضحية بعد فقدانه أربعة من أبنائه في التفجير الإجرامي الذي استهدف شارع المتنبي عام 2007".

وأضاف: "للفقيد الرحمة والرضوان، ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي حديث مؤثر له قبل سنوات، قال الراحل الحاج محمد الخشالي، صاحب مقهى الشابندر الشهير في شارع المتنبي ببغداد: "أعتبر عمري انتهى من عام 2007 بعد انفجار المتنبي، عندما فقدت أربعة من أبنائي وخامسهم حفيدي، منذ ذلك الوقت وأنا أعاني من فقدانهم، ثم مرضت زوجتي وتوفيت بعد فقدانها لهم".

ويعد مقهى الشابندر في بغداد، الذي تأسس عام 1907، من أبرز المعالم الثقافية في العراق، وفي عام 2007، دُمّر 70% من المبنى إثر تفجير "إرهابي" بسيارة مفخخة، وتم ترميم المقهى وافتتاحه مجددًا تحت إدارة الحاج محمد الخشالي، الذي فقد أولاده الخمسة في التفجير، وكان قد تولى إدارة المقهى منذ عام 1963، وبقي المقهى مركزًا ثقافيًا يجمع الأدباء والسياسيين."