اللامي: ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير نتيجة التكامل الرقابي والقضائي

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، يوم الأربعاء، أن ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير إلى خزينة الدولة، جاء نتيجة التكامل الرقابي والقضائي.

وذكر بيان لهيئة النزاهة ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللامي التقى رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، فيما أشاد بالمستوى المُتقدّم للتنسيق بين الهيئة والجهاز، ولا سيما في تنفيذ الأوامر القضائيَّة.

وأضاف اللامي، أن عمليات الضبط تُسهم في الحدِّ من حالات "المساومة والابتزاز" التي قد يتعرَّض لها المواطنون، مقابل الحصول على الخدمات أو إنجاز معاملاتهم.

من جانبه، أبدى البدري، استعداد الجهاز لتكثيف مستوى التعاون والتنسيق مع الهيئة، بما يعزِّز حماية المُواطنين من جرائم الفساد، مُشيداً بتنفيذ عمليات الضبط الأخيرة وإسهامها في تعزيز ثقة المواطنين بمُؤسَّسات الدولةَ.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حملة إجراءات متصاعدة تشهدها البلاد، والتي تطال مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، ضمن مسار أعلنت الحكومة تعهّدها بمواصلته إنفاذ القانون واسترداد المال العام.