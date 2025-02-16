رئيس المنظمة البحرية الدولية: العراق يتطور وأؤكد على التعاون المشترك معه

شفق نيوز/ أبدى رئيس المنظمة البحرية الدولي، أرسينيو دومينغيز، يوم الأحد، اهتمامه بالتطور الحاصل في العراق، وفيما أكد على رغبته بالتعاون المشترك، وجّه دعوة رسمية لوزير النقل العراقي لزيارة المنظمة.

وأجرى دومينغيز جولة ميدانية في موانئ أم قصر الشمالية والجنوبية برفقة وزير النقل العراقي رزاق محيبس، وسفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر، ومحافظ البصرة أسعد العيدانيّ، وعدداً من المسؤولين.

وقال خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "إنني مهتم جداً لما أراه من تطور في العراق وديمومة العمل، وأريد أن أؤكد على التعاون المشترك بيننا، وأتطلع لزيارة البلد مرة أخرى وأجده أكثر تطوراً، وأدعوكم لزيارة المنظمة الدولية في لندن".

من جانبه، أوضح وزير النقل رزاق محيبس، خلال المؤتمر، أن "الزيارة جاءت بدعوة من الحكومة العراقية، والمنظمة مسؤولة عن إدارة القطاع البحري، وخلق حالة من التعاون المستمر، وإن العراق أودع أكثر من 30 اتفاقية وبروتكول بحري وآخرها المعنية بالتفتيش الإلزامي، واستكمل بذلك المتطلبات المطلوبة منه كافة لإدخاله إلى القائمة البيضاء أسوة ببقية الدول".