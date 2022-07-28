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رئيس القضاء الأعلى يصدر ستة أوامر قضائية ويوجه بتنفيذها فوراً

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-28T16:21:45+0000
رئيس القضاء الأعلى يصدر ستة أوامر قضائية ويوجه بتنفيذها فوراً

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، يوم الخميس، ستة أوامر قضائية خمسة منها في العاصمة بغداد، وواحدة في محافظة بابل، فيما وجه بتنفيذها اعتباراً من اليوم.

جاء ذلك، خلال الجلسة الثامنة لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة فائق زيدان، عقدت اليوم، بحسب وثيقة صادرة عن المجلس، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز.

وتضمنت الوثيقة، الأوامر الستة القضائية، وهي "منح القضاة (علي حسين جفات، جبار حسين عليوي، وضياء جعفر لفتة) منصب نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية.

وأضافت الوثيقة، أن القاضي فائق زيدان، قرر "منح (القاضي جبار عبد دلي) منصب نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، فضلاً عن منح (كفاح صادق رسن) منصب قاضي استئناف في رئاسة محكمة نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، بالإضافة إلى منح القاضي (حيدر جاسم تقي) منصب نائب رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية".

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