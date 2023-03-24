رئيس العراق: ننوي بناء بعض السدود حتى نتمكن من خزن مياه الأمطار

شفق نيوز/ صرّح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أن العراق ينوي إنشاء سدود لخزن مياه الأمطار للاستفادة منها للزراعة والاستخدامات الأخرى إضافة إلى بذل الجهود مع دول الجوار ليكون لدى البلاد برنامج متكامل لضمان حصص عادلة في نهري دجلة والفرات.

جاء ذلك في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الكوردية نشرتها الرئاسة اليوم حيث تطرق رشيد إلى أزمة شح المياه التي تمر بها البلاد.

وحول معالجة هذه الأزمة قال الرئيس العراقي: يتم اتخاذ مجموعة من الخطوات للحل، ومن تلك الخطوات التي كنا ننتظرها، أن تتم الموافقة على الموازنة من قبل البرلمان للبدء في تنفيذ مشاريعنا، ونأمل أن نتمكن من البدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن، خصوصا تنفيذ المشاريع سواء كانت زراعیة أو مياه شرب أو من حيث تقليل الهدر وعدم السماح بإهدار المياه".

وأضاف أن "كل هذه الأمور مخطط لها ومدروسة وتم وضع المشاريع لها، كما أننا ننوي بناء بعض السدود حتى نتمكن من خزن مياه الأمطار للاستفادة منها للزراعة أو لمياه الشرب أو للاستخدام اليومي".

ونوه الرئيس إلى أن "هناك نقطة أخرى مهمة جدا وهي أن نبذل جهدا كاملاً مع دول الجوار ليكون لدينا برنامج متكامل حتى لا نحرم من المياه التي تأتي وتصب في نهري دجلة والفرات نحو العراق".

ويعاني العراق من شح المياه الأنهر وكذلك الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغيير المناخي.