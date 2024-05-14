رئيس الطاقة الذرية العراقية: بلد والنهروان خالية من التلوث الإشعاعي

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الثلاثاء، خلو قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين وموقع النهروان في قضاء المدائن بالعاصمة بغداد من الملوثات الإشعاعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور أعضاء لجنة الامر الديواني المرقم (23580).

وأوضح العبودي، أن الفرق العراقية الوطنية تمكنت في غضون مدة قياسية من إزالة الملوثات الإشعاعية في قاعدة بلدة بمحافظة صلاح الدين وموقع النهروان في محافظة بغداد.

وأضاف أن العمل يأتي ضمن خطة وطنية لإزالة الملوثات مشيرا إلى أن الفرق الرقابية الوطنية أجرت مسوحات اشعاعية وتوصلت الى خلو المواقع بصورة تامة من الملوثات وأن العمل جاء على وفق المعايير والمتطلبات الوطنية والعالمية.