رئيس السلطة القضائية العراقية في إيران غداً

شفق نيوز/ أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي، يوم الاثنين، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي سيزور ايران غدا الثلاثاء.

وقال غريب آبادي في تصريح أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه "بناءً على دعوة من رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني اجئي، سيصل رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان الى طهران غدا الثلاثاء في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية تستغرق يومين".

وأضاف "ستتم في هذه الزيارة التي تأتي بهدف تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، مناقشة مختلف القضايا وسيتم التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين".