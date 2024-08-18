رئيس الحكومة المحلية بديالى يجري حملة تغييرات ادارية في المحافظة

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، يوم الأحد، بإجراء المحافظ الجديد عدنان الشمري حملة تغيير ادارية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن"الشمري وجه بإعفاء مدير قسم الشؤون الهندسية محمد عبدالخالق احمد ونقله الى قائممقامية قضاء المقدادية وتكليف سرمد عبد العباس موسى بدلا عنه".

وأضاف أن"حملة التغيير شملت أيضا إعفاء مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في ديوان المحافظة حسام ناظم شياع وتكليف صبيحة اسماعيل جاسم بدلا عنه".

وأشار المصدر الى أن"التغييرات التي أجريت تعتبر بداية لتغييرات أخرى ستجرى في عدد من الدوائر والوحدات الإدارية في محافظة ديالى خلال الأيام والأسابيع المقبلة".