رئيس الجمهورية يهنئ الموسيقار نصير شمه لفوزه بجائزة دولية

شفق نيوز/ هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الجمعة، الموسيقار العراقي المعروف نصير شمه، لنيله جائزة "شخصية العام" الأكثر تأثيراً الدولية، من قبل المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع الموسيقار شمه، أعرب فيه عن سعادته وأحر تهانيه له وللأوساط الثقافية بمناسبة نيله الجائزة.

وأشاد صالح بمسيرة الموسيقار الإبداعية المتواصلة في المجال الثقافي والاجتماعي والإنساني، متمنياً له المزيد من الإبداع وبوافر الخير والسلام.

وأعلنت وزارة الثقافة العراقية يوم أمس الخميس، حصول الموسيقار نصير شمه على جائزة "شخصية العام" الأكثر تأثيراً في العالم، والمقدمة من المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي.

يشار إلى أن نصير شمه ولد في مدينة الكوت عام 1963، وأنهى دراسته الجامعية في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد عام 1987، وبعدها أصبح تخصصه العزف على آلة العود.