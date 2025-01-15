رئيس الجمهورية يعزي بوفاة المعماري العراقي هشام المدفعي

شفق نيوز/ أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، عن تعازيه لرحيل المعماري العراقي هشام المدفعي.

وقال رشيد في تعزية على حسابه بمنصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "غادرنا إلى دار الحق المعماري البغدادي الكبير هشام المدفعي بعد مسيرة حافلة بالإبداع، تاركاً خلفه إرثاً زاخراً بالإنجازات، ومكرساً حياته من أجل تطور البلد وازدهاره".

وأضاف الرئيس "أحرّ التعازي والمواساة إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه والرحمة لروحه الطاهرة".

وولدّ هشام المدفعي في أسرة بغدادية شهيرة عام 1928، ووالده حسن فهمي المدفعي أحد رجال الإدارة ومديري الشرطة العامين في العهد الملكي وأحد أكبر الشخصيات في تأسيس الدولة العراقية.

وعرفت أسرته بأعلامها المشهورين: المهندس المعماري قحطان المدفعي، والفنان الكبير إلهام المدفعي الموسيقي والشخصية الاجتماعية.