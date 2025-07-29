رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بتعيين العطواني محافظاً لبغداد (وثائق)

شفق نيوز - بغداد

أصدر رئيس الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، عبد اللطيف جمال رشيد مرسوماً جمهورياً يقضي بتعيين عطوان العطواني رئيساً للحكومة المحلية للعاصمة بغداد.

ووجه رشيد وفقاً للمرسوم المذيل بتوقيعه في تاريخ 29 من شهر تموز/يوليو الجاري، الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وانتخب مجلس محافظة بغداد، مساء يوم الأحد 27 من شهر تموز/ يوليو الجاري، القيادي في ائتلاف دولة القانون، ورئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، لمنصب المحافظ الجديد.

وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت 26 من شهر تموز/يوليو، على إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الى التقاعد.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يُحال فيها العلوي الى التقاعد بعد أن سبق للمجلس أن صوت على إقالته في 3 تموز/ يوليو الجاري، وانتخب حينها حيدر موحان محافظاً جديداً.