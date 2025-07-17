رئيس البرلمان يطلب من نواب واسط تقريراً مفصلاً عن فاجعة الحريق

شفق نيوز- بغداد

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الخميس، عن تضامنه مع أهالي محافظة واسط، عقب الفاجعة التي تسبب بها الحريق الهائل في أحد مراكز التسوق، والذي أودى بحياة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وقال المشهداني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نتضامن مع أهلنا في محافظة واسط إثر الفاجعة التي خلّفها الحريق الهائل، ونعزي أسر الضحايا".

ودعا رئيس مجلس النواب، النواب الممثلين لمحافظة واسط إلى "أخذ دورهم الكامل في الوقوف على ملابسات الحادث، وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس؛ من أجل تحديد المقصرين ومحاسبتهم من قبل الجهات المختصة".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، صباح اليوم الخميس، حريقاً مروّعاً اندلع داخل مركز تجاري كبير، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني.