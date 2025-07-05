رؤية ليلية.. مشروع لإنارة التراث في قلب كركوك (صور)

شفق نيوز – كركوك

في مسعى لإبراز المعالم التاريخية في محافظة كركوك، بحث مفتش آثار وتراث كركوك، رائد عكلة العبيدي، مع مدير توزيع كهرباء المحافظة، ليث طلعت علي، يوم السبت، آليات تنفيذ مشروع لإنارة عدد من المواقع الأثرية الشاخصة في المدينة، وذلك انسجامًا مع توجيهات رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، علي عبيد شلغم، بضرورة التنسيق مع الدوائر الخدمية لدعم الواقع التراثي.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء يندرج ضمن خطة الهيئة لتعزيز الحضور البصري للمواقع الأثرية ليلاً، بهدف تشجيع السياحة الثقافية، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المعالم على مدار اليوم، فضلاً عن رفع الجوانب الأمنية حولها".

من جهته، أبدى مدير توزيع كهرباء كركوك، استعداده التام لدعم المشروع، مؤكداً للوكالة، أن "دائرته ستعمل على إدراج إنارة المواقع التراثية ضمن مشاريعها المقبلة بالتعاون مع مفتشية الآثار".

وتضم كركوك مجموعة من المواقع الأثرية المهمة التي تعود لعصور مختلفة، أبرزها قلعة كركوك التي تعود إلى آلاف السنين وتضم بداخلها الكنيسة الحمراء وجامع النبي دانيال، بالإضافة إلى "قشلة كركوك" العثمانية التي كانت مقراً للقوات الإدارية والعسكرية، وسوق القيصرية التراثي الذي ما زال يحافظ على طابعه المعماري التقليدي.

ورغم أهمية هذه المعالم، إلا أن غياب الإنارة الليلية عنها حرمها من الترويج السياحي والأنشطة الثقافية المسائية، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية لإعادة إحياء هذه المواقع عبر مبادرات خدمية وثقافية متكاملة.

ويُعد هذا المشروع أحد الخطوات العملية لإبراز هوية كركوك الحضارية، من خلال دمج التراث بالبنى التحتية، وتحويل المواقع المهملة إلى معالم جذب تُسهم في تنشيط السياحة الداخلية والحفاظ على الإرث العراقي المتنوع.