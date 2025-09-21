رؤية لتطوير القطاع.. تأشير زيادة بعدد السائحين الأجانب في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة والآثار، عمر العلوي، يوم الأحد، عن وجود زيادة بعدد السائحين الأجانب في العراق، فيما أشار إلى وجود خطة لتطوير القطاع السياحي في البلاد خلال 10 سنوات قادمة.

وقال العلوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك زيادة في اعداد السائحين الأجانب الذين زاروا العراق خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها ليست بمستوى الطموح"، مردفاً: "نسعى إلى استقبال ما لا يقل عن عشرة ملايين سائح أجنبي سنوياً، خلال السنوات العشر القادمة".

وبحسب مستشار السوداني، فإن الرؤية الوطنية لتطوير القطاع السياحي في العراق تتضمن زيادة عدد السائحين الوافدين إلى البلاد خلال العقد القادم، وزيادة الايراد المالي وتحسين البنى التحتية للمؤسسات القطاعية".

وأوضح أن السائحين الأجانب الوافدين إلى العراق وصل عددهم سنويا لـ6 ملايين سائح، لكن ليس بالمستوى المطلوب وأغلبهم سياحة دينية، وأن السياحة غير الدينية لم تصل إلى مليون زائر سنويا".

ووفق العلوي، فإن الحكومة تسعى خلال السنوات العشر القادمة إلى زيادة في الإيرادات المالية وتوفير ما لا يقل عن 10‎%‎ من الناتج القومي، وقد يصل الايراد المالي إلى 10 مليارات دولار سنوياً.