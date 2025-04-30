"رأس الثور" تنهي حياة شخص وتصيب آخر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة شخصين بحادث سير شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عجلة نوع (رأس الثور) انقلبت على الطريق العام الرابط بين قضاءي قلعة سكر والفجر شمال مدينة محافظة ذي قار بسبب سرعتها الزائدة عن الحد المسموح به".

وبين المصدر، أن "الحادث تسبب بمصرع شخص على الفور وإصابة آخر بجروح بليغة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاجاللازم".