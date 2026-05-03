رئاستا الجمهورية والبرلمان: الاستجابة لمطالب الفلاحين ضرورة

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الأحد، على ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين والاستجابة لمطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بالمستحقات المالية.

وأكد آميدي، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية دعم الفلاحين والمزارعين بوصفهم أحد أعمدة التنمية الاقتصادية، لما يؤدونه من دور حيوي في تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تلبية مطالب هذه الشريحة وإنصافها، مشدداً على أن دعم القطاع الزراعي يمثل أولوية وطنية، ومثمناً جهود الفلاحين في مختلف المحافظات.

وفي السياق، أكد الحلبوسي، في بيان منفصل، ضرورة الاستجابة لمطالب الفلاحين المتعلقة بمستحقاتهم المالية، معرباً عن رفضه لما تعرضوا له أثناء قيام القوات الأمنية بتفريق تجمعاتهم السلمية.

وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القرار النيابي رقم (28)، المتضمن توصيات موجهة إلى مجلس الوزراء بهدف إنصاف هذه الشريحة وتلبية احتياجاتها، داعياً الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملف بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الفلاحين.

وكان العشرات من الفلاحين من محافظات وسط وجنوب العراق قد تظاهروا، في وقت سابق من اليوم، في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بحقوقهم المالية، قبل أن تفرقهم قوات حفظ النظام باستخدام خراطيم المياه.

وفي المقابل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الأخير تابع مطالب الفلاحين، ووجّه باستلام طلباتهم كافة، وفتح تحقيق بشأن تعامل القوات الأمنية مع تجمعاتهم.