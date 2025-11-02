رئاسة أركان الجيش العراقي: ممنوع التثقيف لأي كتلة انتخابية أو الضغط على المنتسبين (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن، عبد الأمير يارالله، مساء اليوم الأحد، على منع أي محاولة للتثقيف الانتخابي أو الضغط على المنتسبين لدفع نحو جهة أو مرشح معين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وقال يارالله خلال اجتماع مع القادة الأمنيين، بحسب مقطع مصور ورد لوكالة شفق نيوز: "نحن مقبلون على الانتخابات، لذلك رجاء ممنوع الضغط على أي منتسب من منتسبيكم، أو التثقيف لأي جهة أو كتلة. يُمنع منعاً باتاً التثقيف لأي كتلة ولأي حزب ولأي مرشح كائناً من يكون".

وأكد: "غير مسموح بسحب هوية أو البطاقة الناخب (من المنستبين) أو استنساخها. دعوا الناخب المنتسب ينتخب من يريد. نحن لا علاقة بأي طرف".

وأضاف يارالله: "نحن لا ندعم أي جهة كانت بالانتخابات. سنكون في منتصف المسافة من الجميع".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.