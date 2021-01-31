رئاسة جامعة الموصل توضح ملابسات رسالة ماجستير أثارت الرأي العام

شفق نيوز/ نفت رئاسة جامعة الموصل، يوم الأحد، مناقشتها لرسالة ماجستير تحمل عنواناً يسيء إلى المكون المسيحي، مؤكدة أن الرسالة لا تحمل أي توجه مسيء لأي مكون عراقي.

وقالت رئاسة الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرؤية الثابتة التي تنطلق منها الجامعة هي "ضرورة مد جسور التواصل مع الجميع، من خلال الشعار الذي تبنته منهجاً فكرياً، وممارسة ميدانية (الجامعة في خدمة المجتمع)، وهي تؤكد في كل محفل بأنها أرض عراقية تحتضن الجميع".

وأشارت إلى تعاون الجامعة البنّاء مع أبناء الديانات والطوائف والقوميات والمذاهب جميعاً، مؤكدة سعيها لـ"بناء عراقٍ آمن، خالٍ من العنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله ومسمياته".

وعلقت رئاسة الجامعة على ما تناقلته بعض الجهات بشأن مناقشة رسالة في كلية الآداب بجامعة الموصل، بالقول "تم تفسير عنوان الرسالة على غير مراده، وأخذت الأوساط تتناقل الخبر متضاربة الرؤى، مختلفة الموقف".

وبينت أن "ما ورد على أفهام البعض تعجّلاً بأن عنوان الرسالة المشار إليها أعلاه كانت تعيد صورة من صور الايذاء، أو تسيء لدين من الأديان، ليس هو كبد الحقيقة وعين الواقع"، داعية الجميع إلى الاطلاع على الرسالة للتأكد من الحقيقة.

وفي وقت سابق اليوم، وجهت لجنة التعليم العالي البرلمانية، بإيقاف رسالة ماجستير تمت مناقشتها في جامعة الموصل.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فأن الرسالة التي حملت عنوان (المسيحية والصهيونية والأمريكية ودورها في غزو العراق عام ٢٠٠٣)، مسيئة للمكون المسيحي.