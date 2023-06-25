رئاسة الجمهورية تعلن إحصائية نصف سنوية بالمطلق سراحهم من المحكومين والموقوفين والأحداث

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، يوم الأحد، إحصائية نصف سنوية بالمطلق سراحهم من المحكومين والموقوفين والأحداث، حيث بلغت أعدادهم قرابة 4 الاف شخص.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ومتابعة مع مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل، فقد شرعت وزارة العدل بإطلاق سراح المحكومين والموقوفين بشكل دوري منتظم، وبمناسبة حلول عيد الأضحى نعلن أن عدد من تم إطلاق سراحهم من 1/1/2023 وحتى 1/6/2023 بلغ (3469)، وعلى النحو الآتي:

- المطلق سراحهم لشهر كانون الثاني (650)

- المطلق سراحهم لشهر شباط (652)

- المطلق سراحهم لشهر آذار (754)

- المطلق سراحهم لشهر نيسان (592)

-المطلق سراحهم لشهر أيار (821)

وبلغ عدد الأحداث المحكومين المطلق سراحهم من 1/1/2023 حتى 31/5/2023 (313) وعدد الموقوفين الأحداث المطلق سراحهم للفترة ذاتها (414)، بحسب البيان.

وفي سياق آخر، أشار البيان إلى انه "بتوجيه وإشراف من رئيس الجمهورية، وبعد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن الوطني، تم الاتفاق على استحداث منظومة إلكترونية مشتركة بين الجهات المعنية تتولى متابعة ملفات المحكومين والقضايا المطلوبين عنها وتواريخ انتهاء مدد محكومياتهم، لضمان إطلاق سراحهم في الموعد المحدد ودون تأخير ما لم يكونوا محكومين عن قضايا أخرى".