ري كركوك تُطهر الجداول والمبازل من "زهرة النيل والشمبلان"

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صيانة مشاريع ري وبزل محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن تطهير مئات الكيلومترات من المبازل وجداول المياه ضمن مشروع إرواء المحافظة.

وقال مدير الدائرة محمد مهدي خورشيد لوكالة شفق نيوز، إن " دائرة مشاريع ري وبزل كركوك تمكنت منذ بداية العام الحالي الى تطهير 491 كم من شبكة المبازل والجداول الفرعية ضمن مشروع ري محافظة كركوك وهي جزء من الخطة الموضوعة للعام الحالي والبالغة 975 كم لعموم مشروع ماء كركوك"، لافتاً إلى أن "عملية التطهير مشروع ماء كركوك يساهم برفع النباتات التي تظهر في المشروع وتسبب بخسائر مائية وتعيق عملية وصول الماء للكثير من الجداول الفرعية في محافظة كركوك".

وأضاف أن "عملية تطهير المشرع ساهم بالقضاء على زهرة النيل والشمبلان وفتح مسارات الكثير من الجداول الفرعية التي ساهمت هذه النباتات على قطع المياه عنها".