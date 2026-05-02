ريكاني: الأزمة المالية أوقفت المرحلة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، يوم السبت، أن أزمة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد سببها وجود 4 ملايين سيارة في العاصمة، في حين أشار إلى توقف المرحلة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية بسبب التمويل.

وقال ريكاني خلال ملتقى "سين" للحوار، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "نحن في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد ومحافظة بغداد عملنا كفريق واحد بمساعدة الوزارات الأخرى وكانت الفكرة حل الأزمة المرورية"، مبيناً أن "بغداد من المفترض أن يكون فيها 500 ألف سيارة فقط، لكن الآن فيها أكثر من 4 ملايين سيارة".

ولفت ريكاني إلى أن "الفكرة كانت ان نذهب إلى فك الاختناقات، لأن بعض المناطق في وقت الذروة تحتاج السيارة إلى أكثر من ساعة للعبور، والبعض الآخر إلى أقل من ساعة".

وبين أن "هناك 21 تقاطعاً بـ16 عقداً تم إحالتها للاستثمار، لكن هناك تحديات داخل المدينة تختلف عن خارج المدينة"، مشيراً إلى أن "مشاريع المرحلة الثانية لم تكتمل بسبب الأزمة المالية، حيث كان هناك 20 مشروعاً في المرحلة الثانية من فك الاختناقات المرورية".

وأكمل ريكاني: "عملنا على إنشاء 5 جسور على نهر دجلة، ونسبة انجازها وصلت لأكثر من 80‎%‎"، مبيناً أن "النظام السابق طول فترة حكمه انجز فقط 7 جسور، وهذا يعتبر عمل وإنجاز يحتسب لعملنا والتعاون المشترك".

وأوضح أنه "حسب التعداد السكاني الأخير كانت نتائج تشير إلى أن 80‎%‎ من العراقيين يمتلكون الوحدات السكنية وكان هذا مفاجئ لنا"، لافتا إلى أن "الخدمات المقدمة لكل قطعة أرض (شبكة مياه ومجاري والكهرباء والشارع والرصيف) تكلف الدولة 16 مليون دينار".

وبين أن "أسعار الوحدات السكنية في بغداد انخفضت عن السنوات الأربع الأخيرة، ونحن لم نعط الأراضي للمستثمر بالمجان، وإن هناك 18 تريليون دينار خلال سنتين ونصف، هي حصة الدولة من الوحدات السكنية التي منحت للمستثمر".

وأشار ريكاني إلى أن "أسعار الوحدات السكنية انخفضت بسبب كثرة المشاريع، ولكن المشاريع غير كافية بعد"، مبيناً أن "العراق يحتاج إلى مشاريع سكنية، بسبب الزيادة السكانية".