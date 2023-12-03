"أريج" تعلن عن جوائز الصحافة الاستقصائية العربية 2023

شفق نيوز/ أعلنت شبكة (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) "أريج" في ختام الملتقى السنوي السادس عشر، عن الجوائز السنوية للصحافة الاستقصائية العربية 2023، التي تنافس عليها 149 تحقيقاً من 16 دولة.

وذكرت الشبكة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجائزة الذهبية ذهبت لرمضان يونس، عن تحقيقه المتلفز "رحلتي السرية لكشف الأطباء الذين يستغلون المرضى مثلي"، الذي نشر في "بي بي سي نيوز عربية"، وكشف عن حالات احتيال تقوم بها عيادات في روسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط؛ تستهدف المرضى العرب. تصوير وإخراج جورج هانتون وإنتاج نادر إبراهيم.

وأضاف أن لجنة التحكيم منحت الجائزة الفضية إلى تحقيق "سجناء التدوير.. تعطيل ممنهج لمجرى العدالة في مصر"، للصحفي المصري إيزيس قاسم (اسم مستعار). نُشر التحقيق بالشراكة بين أريج وموقع المنصة، وكشف عن خمس حالات تدوير لسجناء من قضية إلى أخرى، من دون أن توجه لهم اتهامات بارتكاب وقائع محددة، ما أدى إلى إطالة حبسهم شهورا أو سنوات، خلافاً للقوانين.

الجائزة البرونزية ذهبت مناصفة للصحفية جيهان نصري، عن تحقيق "خط أنابيب غاز الجزائر-إيطاليا يُهدر حق فلاحي تونس"، الذي نشر بالشراكة بين أريج والجزيرة نت، وكشف عن عدم استجابة شركة "سيرغاز" لمطالب الفلاحين بزيادة سعر إيجار الأراضي التي يمر عبرها خط أنابيب الغاز نحو إيطاليا، وأدى لأثر على الأرض في المساءلة.

وتقاسم البرونزية حمزة همكي، عن تحقيق "أملاك مسلوبة.. كيف يستولي نافذون على عقارات المغتربين بالقامشلي؟". نُشر التحقيق في الجزيرة نت، وركز على معطيات تزوير عشرات عقود البيع في سوريا.

كما نوهت اللجنة إلى تحقيق عابر للحدود لمجموعة من الصحفيين الاستقصائيين، بعنوان: "في خدمة "البنتاغون.. انتهاك حقوق العمالة المهاجرة في القواعد الأمريكية". كشف التحقيق المنشور في مواقع عدة، انتهاكات في حقّ العمالة المهاجرة في معسكرات للجيش الأميركي في دول خليجية، وحصد هذا التحقيق سبع جوائز أميركية ودولية، وكان بالشراكة بين أريج والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و NBC وواشنطن بوست.

تحقيق آخر حاز على تنويه خاص من لجنة التحكيم للصحفية آيات خيري، بعنوان: "مستشفيات مصرية تمتنع عن إجراء جراحات للنساء من دون موافقة أزواجهن".

تشكلت لجنة التحكيم من: بيان التل، مستشارة تربية إعلامية واتصال. وناجي التميمي، منتج في الجزيرة. وعبد الله مكسور، مدرب وروائي ومنتج في التلفزيون العربي. وهبة قنديل، مديرة أولى للمبادرات الإعلامية في "تومسون رويترز". وأنس بنضريف، خبير ومدرب في الإعلام والتواصل بحسبما ورد في البيان.

ويذكر أن التقدم إلى الجائزة كان متاحاً لجميع الصحفيين والصحفيات من كل الدول العربية، والعرب في المهجر ممن أنتجوا تحقيقات باللغة العربية، سواء أنتجت بالتعاون مع أريج أو مع جهات أخرى.

ودربت أريج منذ نشأتها أواخر عام 2005 أكثر من 7000 صحفي ومحرر ومدقق معلومات. وأشرفت على إنتاج ونشر حوالي 1000 تحقيق استقصائي، ومئات التقارير المعمقة، وأسست في عام 2020 الشبكة العربية لتدقيق المعلومات.