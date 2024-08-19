ريبوار طه يوجه بملاحقة "مافيات" تبيع الأراضي في كركوك وتقديمها للمحاكم

شفق نيوز/ دعا محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الثلاثاء، الى ملاحقة مافيات بيع أراضي الدولة وتقديمها إلى المحاكم، للحد من التجاوز على الأملاك العامة.

وقال طه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع اليوم مخصص لبحث ملف التجاوزات على الاراضي وهناك تجاوزات على الأراضي في الأجزاء الشمالية الشرقية وجنوبي كركوك، وعلى قيادة الشرطة وبلدية كركوك، والحث على اعتقال مافيات الأراضي وتقديمها للقضاء وفق القانون".

ودعا طه، لجنة التجاوزات في محافظة كركوك لـ"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه التجاوز على الأملاك العامة وايقاع الضرر بمؤسسات الدولة ومواطني كركوك"، داعياً قيادة الشرطة إلى "دعم جهود تطبيق الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه التجاوز على أراضي الدولة".

وجاء ذلك خلال ترأس المحافظ ريبوار طه، اجتماعاً للجنة التجاوزات وحضرها النائب الفني إبراهيم علي محمد، وقائد شرطة كركوك العميد فتاح محمد الخفاجي، والمعاون الفني ورئيس اللجنة ومدير بلدية كركوك ومديرة قسم أملاك المحافظة وعدد من أعضاء لجنة التجاوزات.