ريبوار طه يرشح تدريسيا تركمانيا لمنصب معاون محافظ كركوك للشؤون الإدارية والمالية

شفق نيوز/ رشح محافظ كركوك ريبوار طه، تدريسيا في المعهد التقني لمنصب معاون محافظ كركوك للشؤون الادارية والمالية.

وقالت وثيقة صادرة من محافظة كركوك تحمل توقيع المحافظ حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "لمتقضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008".

وأضافت الوثيقة "تكليف التدريسي في المعهد التقني كركوك جعفر عباس كريم بمهام معاون المحافظ للشؤون الادارة".