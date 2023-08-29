ريبر أحمد والوائلي يبحثان ملف المنافذ الحدودية

شفق نيوز/ بحث وزير داخلية اقليم كوردستان ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ملف المنافذ الحدودية في الإقليم.

وذكر بيان لهيئة المنافذ ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استناداً للتوجيهات الحكومية بضرورة التواصل مع إقليم كوردستان العراق ومتابعة المسائل المشتركة التي تتعلق بملف المنافذ الحدودية".

واضاف انه "تم عقد اجتماع في وزارة داخلية الاقليم جمع وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد ورئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، لبحث ملف المنافذ الحدودية في الإقليم انطلاقاً من مبدأ الشراكة والتنسيق والتكامل وفق الدستور والقوانين النافذة والمنهاج الحكومي".