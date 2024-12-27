رياح عاتية تقطع الكهرباء عن ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر في ديالى، يوم الجمعة، بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المحافظة بسبب عاصفة رياح شديدة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شدة الرياح في ديالى اليوم تسببت بانطفاء التيار الكهربائي عن أكثر من 90‎%‎ من مناطق المحافظة".

وأضاف أن "انقطاع الكهرباء ناتج عن انهيار عدد من أبراج الخطوط المغذية للمحطات والمناطق"، لافتا الى "استنفار الطواقم المتخصصة لصيانة الخطوط واعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة".

وأطلقت الانواء الجوية العراقية تحذيرات من من نشاط عالي للرياح تصل سرعتها إلى 70-80 كم بالساعة، نهار اليوم الجمعة، في ديالى وبغداد وصلاح الدين وواسط والديوانية.