رياح شديدة وأمطار.. العراق يودّع الصيف خلال هذه الأيام

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، من رياح شديدة وموجة مطرية، ستمهد الطريق لانخفاض درجات الحرارة وتوديع فصل الصيف بشكل كلي.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة ستبقى مرتفعة غداً الثلاثاء بسبب كتلة هوائية حارة من الجنوب"، محذراً من "اشتداد الرياح باتجاه جنوبية شرقية شديدة متوقعة تصل سرعتها 42، 46كم في الساعة في واسط ميسان الناصرية البصرة، فيما باقي المدن أخف شدة إلى خفيفة غرب وشمال البلاد".

وأضاف أن "الأمطار غداً الثلاثاء سانحة في مدن محدودة في شرق كركوك السليمانية، وقد تكون غزارة الأمطار في شمال السليمانية، نافياً توسع الأمطار في مناطق شاسعة من البلاد بل تبقى ضئيلة طيلة الأيام القادمة".

وأوضح الزيادي، بخصوص درجات الحرارة، متوقعاً أن يطرأ انخفاض كبير وملموس يومي الأربعاء والخميس، لتسجل لأول مرة معدلات منتصف الثلاثينات ودون ذلك في وسط وشمالي البلاد، فيما تلامس المدن الجنوبية (37) مئوية مودعة الصيف".