رياح "حزيران" تطل بغبارها على العراقيين

شفق نيوز / توقع الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، عودة رياح "حزيران المغبرة" بدءاً من يوم غدٍ الجمعة، لافتاً إلى أنها ستكون شديدة في مناطق وسط وجنوب البلاد.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير الى عودة نشاط رياح البوارح ابتداءً من يوم غد الجمعة، التي تعرف (رياح حزيران) التي تهب نهاراً وتشتد خاصة في المدن الجنوبية وبعض مدن الوسط".

وأضاف أن "هذه الرياح ستسبب تصاعد غبار خفيف وتجعل الأجواء اعتيادية نهاراً ولطيفة ليلاً، وهذا النشاط سيستمر حتى أواخر حزيران".

وبشأن درجات الحرارة، أوضح الزيادي، أن "معدلات الحرارة ستبقى مقاربة حول المعدل الطبيعي في بداية الأربعينيات، ويطرأ انخفاض عليها بدءاً من يوم غد الجمعة، وبفارق ثلاث درجات هبوط".