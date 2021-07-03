"رياح البوارح" تستمر و الحرارة تعاود الارتفاع في العراق اعتبارا من الأربعاء

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم السبت إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة بالارتفاع الأربعاء المقبل في عموم مناطق ومدن العراق.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن رياح البوارح تستمر بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي طوال ايام الاسبوع الحالي ، ولا مؤشرات عن موجة رطوبة أو سكون للرياح قريبة.

وأضاف ايضا متوقع نشاط بالرياح السطحية يشمل مدن الجنوب وبعض، مدن الوسط خصوصا ميسان وواسط وذي قار والبصرة على فترات مسببا تصاعدا للغبار وتحديدا في ميسان وشمال ذي قار .

وقال عطية: نلاحظ انخفاضا بعدة درجات لتكون ضمن المعدل العام . ثم تعود للارتفاع اعتبارا من يوم الاربعاء.