"روانگه" تقيم معرضاً للوظائف في الموصل يوفّر 150 فرصة عمل (صور)

شفق نيوز- نينوى

أقامت مؤسسة روانگه، بالشراكة مع جمعية دجلة الزراعية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معرض الوظائف في الموصل مركز محافظة نينوى، بمشاركة خمسين شركة من القطاع الخاص، وبحضور كثيف لشباب يسعون إلى فرص عمل فورية داخل المحافظة.

أُقيم معرض الوظائف على أرض "أشور مول" وسط مدينة الموصل، بمشاركة خمسين شركة محلية تبحث عن توفير فرص عمل حقيقية للشباب. وقد قُدّر عدد المستفيدين المتوقع توظيفهم بنحو 200 شخص، ضمن خطة تستهدف ربط الخريجين بسوق العمل الخاص وتقليل نسب البطالة.

وقال الممثل عن منظمة روانگه، علاء الساعتي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف الأساسي من هذا المعرض هو تقليل نسبة البطالة في مدينة الموصل وتوجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص بدل الاعتماد على فكرة التعيين الحكومي، خصوصًا مع ندرة فرص التعيين بسبب قلة الموازنة وضعف التمويل الحكومي".

وأضاف الساعتي أن "عدد المتقدمين بلغ اليوم أكثر من ألف شخص، مع عمليات تدريب وتأهيل مستمرة للمشاركين، وسيتم ترشيح 200 شخص للتوظيف".

من جانبه، أوضح ممثل إحدى المؤسسات التعليمية إبراهيم خليل، أن "المؤسسات التعليمية تسعى للمساهمة في دعم الشباب بالخبرات اللازمة، وأن مشاركتهم في المعرض وفّرت لهم فرصة للوصول إلى اختصاصات مهمة.

ولفت خليل إلى أنه "من الخطأ أن يركّز الخرّيج دائمًا على القطاع الحكومي فقط، لأن القطاع الخاص يمتلك فرصًا واسعة لكنه يحتاج مرونة وجهدًا أكبر".

في السياق نفسه، عبّر عبد الله إياد، (أحد المتقدمين)، عن فرحته بالعثور على فرصة عمل طال انتظارها، مؤكدًا أن "المعرض قدّم فرصًا حقيقية وفق ضوابط الشركات المشاركة".

ويستمر المعرض في مدينة الموصل لمدة يومين، من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً، ويشهد حضورًا واسعًا من الشباب والجهات الداعمة.