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"روانكَه" تكشف أهدافها المستقبلية: كان يفترض القدوم لبغداد مبكراً.. وهذه فقط البداية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-17T19:43:15+0000
"روانكَه" تكشف أهدافها المستقبلية: كان يفترض القدوم لبغداد مبكراً.. وهذه فقط البداية

شفق نيوز/ قال مدير مؤسسة "روانكَه" عبد السلام مدني، إن مؤسسته تصب تركيزها على الشباب الذين وصفهم بقادة التغيير.

يأتي ذلك على هامش حفل جوائز روانكَه الذي يحتفي بالمهارات الشبابية في 10 ميادين متنوعة.

وأجري الحفل على المسرح الوطني ببغداد، برعاية إعلامية من وكالة شفق نيوز.

وقال مدني في حديث لوكالة شفق نيوز، عن سبب عقد الحفل في بغداد، "نحن متأخرون عن بغداد عاصمة الحضارة، كان يفترض القدوم إليها مبكراً".

من جهتها قالت نارين سلام منسقة الاتصالات في المؤسسة لوكالة شفق نيوز، إن مشروع جوائز روانكَه كان يختص في الإقليم فقط، والآن ارتأينا أن يكون في بغداد في توسعة للمشروع، كما أن المشاركين والفائزين من جميع المحافظات".

وأضافت "هذه البداية ليست إلا، ستكون هناك اهداف أن يصل المشروع إلى الشرق الأوسط".

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