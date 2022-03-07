"روانكَه" تعلن تفاصيل حفل جوائزها السنوي وتكرّم وكالة شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "روانكَه" Rwanga (وتعني الرؤية باللغة الكوردية)، عن إقامة حفلها السنوي للجوائز الابداعية في شهر تشرين الثاني من العام الحالي في العاصمة بغداد.

و"جوائز روانكه" مبادرة سنوية تحتفي بالمهارات الشبابية في ميادين متنوعة، تتراوح من ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى الفنون المرئية والأدب، حيث يقدم الشباب مشروعاتهم للجان مختصة في كل مجال وبعد عملية فحص وتدقيق يتم اختيار أفضل ثلاثة مشروعات وفق معايير يضعها الحكام المختصون. يتم الإعلان عن الفائزين من خلال تنظيم احتفالية.

وقال مدير المؤسسة عبد السلام مدني خلال كلمة له، إن مؤسسة روانكَه تعمل على جيل متفاعل، وأن المبادرة تهتم بواقع الشباب مهاراتهم وإعادة اكتشاف الذات.

وبدأ مشروع جوائز روانگە رسمياً في عام 2014 ومنذ ذلك الحين كانت مراسم الختام تُنظم في مدن مختلفة مثل أربيل، السليمانية، ودهوك.

وفي عام 2021، تم توسيع مشروع جوائز روانگە ليشمل كل أنحاء العراق، وأقيمت المراسم النهائية في المسرح الوطني في العاصمة بغداد.

وقامت المؤسسة وخلال إعلان برنامج عام 2022، بتكريم وكالة شفق نيوز التي كانت الراعي الإعلامي لحفل 2021.

من جانبه قال مدير البرامج في المؤسسة سامان عبد الرحمن عمر، "تقوم مؤسسة روانگە باستلام أعمال الشباب الذين تترواح أعمارهم فيما بين ١٥-٢٥ سنة من ساكني العراق وذلك في كل من مجالات: القصة القصيرة (اللغة العربية)، القصة القصيرة (اللغة الكوردية)، الفلم القصير، التصوير الفوتوغرافي، العزف المنفرد، الإبتكار العلمي، فن إعادة التدوير، الرسم، ريادة الأعمال، الشعر (اللغة العربية)، الشعر (اللغة الكوردية)، والبرمجة.

وبين أن الجدول الزمني لتقديم للمشروع بين 7 آذار إلى 15 تموز 2022، ومن 15 آب إلى 1 تشرين الأول، وهي مدة عملية تقييم الأعمال.

ولفت إلى أن المراسم الختامية للإعلان عن الفائزين بالجوائز للمستوى الأول والثاني والثالث لكل مجال سيتم الإعلان عنها خلال حفل في شهر تشرين الثاني لعام 2022.

يمكن للشباب الموهوبين أن يقدموا أعمالهم عن طريق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمشروع عبر الموقع الالكتروني www.rwanga.org/awards، أو تسليمها لأحدى مكاتب مؤسسة روانگە.