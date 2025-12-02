"روانكة" والأمم المتحدة ينظّمان معرضاً لتوفير فرص عمل للشباب في كركوك

شفق نيوز- كركوك

شهدت محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، افتتاح معرض واسع لفرص العمل، بحضور تيتون ميترا، الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وحسن شيخ علاء الدين، المدير التنفيذي لمؤسسة "روانكة"، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشاركة وعدد من الشباب والخريجين الباحثين عن فرص عمل.

وجرى تنظيم هذا المعرض بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسة روانكة، وبالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبنك التنمية الألماني (KfW)، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التوظيف في المحافظة.

وشاركت في المعرض 35 شركة محلية ودولية تعمل في مجالات مختلفة، شملت التجارة والصناعة والخدمات والاتصالات والإنشاءات وتقنية المعلومات، حيث عرضت فرص عمل مباشرة إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف nâng مهارات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة أعلى.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة روانكة، حسن شيخ علاء الدين، لوكالة شفق نيوز، إن المعرض جاء استجابة لحاجة حقيقية لدى الشباب في كركوك للحصول على فرص عمل واقعية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لتوفير مبادرات عملية تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي للشباب.

من جانبه، أكد تيتون ميترا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواصل دعم مبادرات تمكين الشباب في العراق، مشيراً إلى أن توفير فرص العمل يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما شدد على أهمية الشراكات المحلية مثل التعاون مع مؤسسة روانكة لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع بشكل مباشر.

وفي حديثه لوكالة شفق نيوز، قال أحد المشاركين في المعرض، عبد الرحمن خليل، وهو خريج إحدى كليات جامعة كركوك، إن تنظيم مثل هذا المعرض يمثل “فرصة حقيقية للشباب الباحثين عن العمل”، مضيفاً أنه اطلع على العديد من الوظائف التي تتناسب مع اختصاصه.

وقال خليل: "هذه المبادرات تختصر الكثير من الوقت والجهد على الخريجين، وتمنحنا أملاً في الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتنا. كما أن وجود دعم من منظمات دولية يجعلنا نشعر بجدية الاهتمام بمستقبل الشباب في كركوك."

وأوضح أنه يأمل استمرار مثل هذه الأنشطة بشكل دوري لما لها من أثر مباشر في ربط الشباب بسوق العمل.

ومن المتوقع أن يسهم المعرض في توفير نحو 250 فرصة عمل لشباب كركوك، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتواصل بين الشركات والباحثين عن العمل، ما قد ينتج عنه فرص إضافية في المستقبل.

ويعد هذا النشاط جزءاً من سلسلة برامج تنفذها الأمم المتحدة وشركاؤها المحليون لتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء قدرات الشباب باعتبارهم محوراً أساسياً في عملية الاستقرار والتنمية في العراق.