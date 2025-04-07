رواتب محاضري الملحق "غير مضمونة".. مفاجأة بشأن مصير شريحة من المعلمين

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس الأنبار، عدنان الكبيسي، يوم الاثنين، أن رواتب المحاضرين المجانيين في المحافظة، والمعروفين بـ"محاضري الملحق"، لم تُدرج حتى الآن ضمن موازنة العام 2025، ولا في موازنات السنوات الثلاثية (2023-2024-2025) المعتمدة من قبل الحكومة.

وأوضح الكبيسي، في حديث لوكالة شفق نيوز أن "ما صُرف لهؤلاء المحاضرين كان عبارة عن اجتهاد إداري مؤقت، ولم يتم تخصيصه ضمن بنود الموازنة العامة حتى اللحظة"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب مطالب بإجراء تعديل رسمي على قانون الموازنة من أجل إدراج هذه المبالغ ضمن التخصيصات المالية الثابتة".

وبيّن أن "الحكومة أعطت مهلة محددة، يُعتقد أنها تمتد حتى نهاية الشهر الأول من العام، لكن دون أن يكون هناك غطاء قانوني واضح لتلك المبالغ المصروفة، ما يجعل مصير رواتب المحاضرين (غير مضمون)، على المدى البعيد ما لم تُتخذ إجراءات تشريعية حاسمة".

وختم الكبيسي بالقول، إن "هذا الملف لا يخص الأنبار فقط، بل يشمل جميع المحافظات، مما يستدعي وقفة جادة من البرلمان والحكومة لإنصاف هذه الشريحة المهمة من الكوادر التعليمية".

وتشهد عدد من المحافظات العراقية موجة احتجاجات واسعة لليوم الثاني على التوالي، نظّمها معلمون وموظفون، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة التنسيقية للتربويين مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم للإعلان عن خطواتهم المستقبلية بشأن الإضراب ومطالبهم.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من يوم أمس الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.

ودعت نقابة المعلمين العراقيين، يوم أمس الأحد، الهيئات التعليمية والإدارية إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين لتسليط الضوء على مطالب المعلمين "السبعة"، مهددة في حال عدم الاستجابة بـ"اتخاذ الإجراءات التصعيدية كافة"، فيما أعلنت ممثلية الكوادر التربوية في محافظة ذي قار الإضراب العام في جميع مدارس المحافظة ولجميع الكوادر التربوية بدءاً من اليوم لعدم الاستجابة لمطالبها.

وفي وقت سابق من يوم أمس، وفي تصريحات لوكالة شفق نيوز، طالبت النائبة عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، بعقد جلسة طارئة للنظر بمطالب المدرسين الذين بدأوا اليوم بإضراب عن الدوام، مشددة على إطلاق سراح من تم اعتقالهم منهم، فيما أكد النائب المستقل أمير المعموري أن مجلس الوزراء سيستضيف خلال جلسته الأسبوعية المقبلة نقيب المعلمين للتباحث بهذا الخصوص.