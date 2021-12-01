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رواتب متأخرة منذ "ثلاث سنوات".. تظاهرتان في ديالى للمطالبة بصرفها

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-01T09:52:10+0000
رواتب متأخرة منذ "ثلاث سنوات".. تظاهرتان في ديالى للمطالبة بصرفها

 

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المحاضرين واصحاب العقود المنتسبين  الى وزارة الكهرباء وجامعة ديالى، اليوم الأربعاء، تظاهرتين في المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ فترات طويلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المحاضرين والعقود نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة ديالى واعلنوا الاضراب عن الدوام  بسبب عدم صرف رواتبهم منذ 3 سنوات .

وهدد المتظاهرون باعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وما قدموه من خدمات طيلة الأعوام الماضية.

كما نظم العشرات من اصحاب العقود في وزارة الكهرباء تظاهرة ثانية، في مدينة بعقوبة مركز المحافظة، للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ شهرين.  

 

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