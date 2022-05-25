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رواتب تربية البصرة.. إشعار المالية لم يصل حتى الآن

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-25T18:02:53+0000
رواتب تربية البصرة.. إشعار المالية لم يصل حتى الآن

شفق نيوز/ أرجعت تربية البصرة، اقصى جنوبي العراق، اليوم الاربعاء، سبب تأخير صرف رواتب المعلمين والمدرسين في المحافظة الى عدم وصول اشعار وزارة المالية من بغداد حتى الان.

وقال قسم الشؤون المالية بتربية البصرة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "لاصحة أبداً لما تناقلته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك خللاً من حسابات المديرية أدى إلى تأخير صرف الرواتب لهذا الشهر (مايس/ ايار ٢٠٢٢)".

وأوضح أن المديرية أكملت الرواتب منذ فترة قياسية ، وإنما لحد الآن لم يصل إشعار التمويل إلى محافظة البصرة من قبل وزارة المالية"، داعياً "لأخذ الأمور من مصاديقها وعدم الإنجرار خلف الأخبار  الكاذبة".

ومنذ يومين اطلقت رواتب المعلمين والمدرسين لشهر ايار الحالي في عموم محافظات العراق.

 

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