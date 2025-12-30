رواتب المتقاعدين.. مؤشرات على تأجيل الصرف للأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

رجح مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، تأجيل صرف رواتب المتقاعدين العراقيين إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب نقص السيولة المالية لدى المصارف الحكومية العراقية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن عدداً من الدوائر ومؤسسات الدولة لم تتسلم رواتب موظفيها حتى الآن على الرغم من انقضاء الشهر نتيجة عدم توفر السيولة النقدية الكافية لدى المصارف.

وأضاف المصدر، أن هذا الوضع أثار قلق شريحة واسعة من المتقاعدين والموظفين وسط مطالبات للحكومة ووزارة المالية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام صرف الرواتب في وقتها المحدد وعدم تكرار حالات تأخير الصرف.

وجرت العادة أن تُطلق المصارف العراقية رواتب المتقاعدين مع بداية كل شهر، وسط تفاوت في مواعيد الصرف بين مصرف وآخر.