"رنة جرس" تشعل شجاراً بين جارين وتنتهي بجلسة عشائرية "سلمية"

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية في الأنبار، مساء اليوم الاثنين، باندلاع مشاجرة بين جارين بسبب "رنة جرس" لأحد المنازل في مدينة الرمادي، مركز المحافظة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد الأطفال قام بقرع جرس منزل الجار ثم لاذ بالفرار، فيما وثّقت كاميرات المراقبة الحادثة. الأمر الذي أثار استياء الجار ودفعه لمساءلة الطرف الآخر، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات بين الجانبين، ليتحول الموقف لاحقاً إلى شجار".

وأضاف "تم احتواء الخلاف من خلال تدخل وجهاء المنطقة، حيث عُقدت جلسة عشائرية جرى خلالها تسوية الأمروتهدئةالنفوس بشكل سلمي".