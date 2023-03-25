رمضان ينعش حركة التبضع في أكبر مركز تجاري بالعراق (صور)

شفق نيوز / تشهد أسواق العاصمة بغداد مع حلول أيام شهر رمضان، توافداً للمتبضعين الذين يقبلون على شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية، في سوق الشورجة، أكبر مراكز العراق التجارية.

ووثقت عدسة كاميرا وكالة شفق نيوز التي تجولت في السوق التجاري، حركة الناس والتسوق مع بداية شهر رمضان، إذ بدت الحياة تعود اليها بعد مدة من الركود الاقتصادي نتيجة عزوف الناس عن الشراء بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على حياتهم.

وبدت الحركة التجارية واضحة على المحال التجارية التي يكتظ فيها المتبضعون، فيما شملت "حركة رمضان" العتالين أيضاً داخل السوق الذين بدأوا يتنفسون الصعداء بسبب اعتمادهم على العمل اليومي.