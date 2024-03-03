رمضان يقترب وكاميرا "شفق" توثق ما يجري في سوق بعقوبة (فيديو)

شفق نيوز/ تشهد أسواق محافظة ديالى حركة كبيرة للمتبضعين مع بدء العد التنازلي لدخول شهر رمضان، حيث باشرت مئات العائلات بشراء تحضيرات الصيام من المواد الغذائية والمنزلية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، استعدادات وأمنيات أهالي مدينة بعقوبة في سوق "بعقوبة الكبير".

وأكد عدد من المواطنين، خلال حديثهم للوكالة، أن الأسواق شهدت ارتفاعا في أسعار معظم المواد الغذائية، فيما ما تزال أسعار اللحوم على حالها بواقع 20 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، على الرغم من فتح الحكومة العراقية باب الاستيراد أمام المواشي للسيطرة على الأسعار في الأسواق.

وطالب مواطنون، الجهات الحكومية، بتشديد الرقابة على المحال التجارية لمنع استغلال حركة الشراء مع قرب حلول شهر رمضان، وضبط إيقاع الأسعار ومحاسبة التجار الجشعين.